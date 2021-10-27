Видеотрансляция будет доступна на ютуб-канале Союза журналистов Владимирской области в 12:00. Проектировщики презентуют визуализацию зон.

В пятницу 29 октября «Центр инновационных технологий градостроительства» впервые представит концепцию благоустройства парка Загородный. Видеотрансляция будет доступна на Союза журналистов Владимирской области в 12:00. Проектировщики презентуют визуализацию зон.Напомним, что контракт с москвичами подписан в мае 2021 года. За свою работу они получат 440 тысяч рублей. Компания должна сдать документацию заказчику не позднее 30 ноября.Согласно ТЗ, исполнитель обязуется обследлвать 437 гектаров, изучить движения транспорта, спрогнозировать развитие общественного пространства, предложить варианты благоустройства.