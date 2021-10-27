За указанную сумму он обещал директору стройфирмы закрыть дело в суде.

Прокуратура Владимирской области передала в суд дело о коммерческом подкупе. Конкурсный управляющий вымогал у директора одной из строительных фирм 300 тысяч рублей.В декабре 2017 года руководитель компании, в отношении которой Арбитражным судом была введена процедура банкротства, обратился к конкурсному управляющему с просьбой предоставить ему возможность осуществлять предпринимательскую деятельность.«57-летний москвич ответил, что готов помочь закрыть дело о банкротстве. За свои услуги он попросил 300 тысяч рублей. Предприниматель согласился и сообщил об этом в полицию, которая задержала мужчину с поличным», - поделились подробностями дела в прокуратуре Владимирской области.Вину в инкриминируемом преступлении он не признал. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения.