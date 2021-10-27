Сегодня ночью, в 02-40, спасатели получили сигнал о пожаре. Горели легковые автомобили,...

Сегодня ночью, в 02-40, спасатели получили сигнал о пожаре. Горели легковые автомобили, припаркованные в областном центре, на проспекте Ленина, у дома 35Б.Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали к месту пожара, но к моменту их прибытия наблюдалось открытое горение автомобилей. Существовала угроза распространения огня. Сотрудники МЧС не допустили распространения огня на третий автомобиль и ликвидировали пожар на площади 10,5 кв. м.Два автомобиля сгорело полностью, третий поврежден. Погибших и пострадавших нет.На пожар привлекались 4 единицы техники, 11 человек личного состава, сообщает пресс-служба МЧС.И еще один автомобиль пострадал в пожаре во Владимирской области накануне. В городе Кольчугино, на улице Гагарина, 37, полностью сгорел гараж с находящейся внутри машиной.Дознаватели устанавливают причину пожаров.