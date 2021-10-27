Всего в ВУЗе инъекцию сделали уже 195 студентов, а также более 70% преподавателей.

Заместитель губернатора Григорий Вишневский встретился со студентами Владимирского филиала РАНХиГС. Основной темой общения стала борьба с коронавирусом.«По результатам тестов на наличие антител я решил ревакцинироваться «Спутником Лайт». Призываю вас подумать о себе и сделать прививку», – обратился госслужащий к молодым людям.Чтобы не быть голословным, чиновник публично прошёл иммунизацию на площадке учебного заведения. Его примеру последовали 85 студентов.Всего в ВУЗе инъекцию сделали уже 195 студентов, а также более 70% преподавателей.«Каждый привитый студент сможет бесплатно съездить в аквапарк «Окская жемчужина» под Рязанью», - рассказал о методах мотивации в Академии её руководитель Вячеслав Картухин.Добавим, что на 27 октября полный курс вакцинации завершили более 348 тысяч владимирцев. Свыше 377 тысяч прошли первый этап. В регионе работает 71 стационарный пункт.