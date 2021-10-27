Следственный комитет РФ по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении 14- и 16-летних...

Следственный комитет РФ по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении 14- и 16-летних подростков.Они подозреваются в угоне автомобиля скорой помощи.По версии следствия, 10 октября 2021 года вечером несовершеннолетние увидели у одного из домов в городе Меленки припаркованный автомобиль скорой медицинской помощи марки «УАЗ» и решили покататься на нем. В ходе поездки неопытный водитель врезался в металлическое препятствие.Молодые люди в ходе ДТП не пострадали, автомобиль скорой помощи получил технические повреждения.Свою причастность к совершению преступления подозреваемые не отрицают. Максимальный срок по этой статье - 7 лет лишения свободы.Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба следственного комитета по Владимирской области.