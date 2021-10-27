По факту случившегося проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Во Владимирской области между станциями Галицкая и Гороховец, на 364 километре Горьковской железной дороги, машинист электропоезда сбил 33-летнего мужчину. Об этом рассказали в Центральном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ.Трагедия произошла 26 октября примерно в 18.25. Электричка №6109 «Нижний Новгород — Гороховец» экстренно затормозила, но избежать гибели пешехода не удалось. Он скончался от полученных травм.По факту случившегося проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.