Прокуратура Владимирской области утвердила обвинительное заключение по делу о коммерческом...

Прокуратура Владимирской области утвердила обвинительное заключение по делу о коммерческом подкупе.57-летний житель Москвы обвиняется во взяточничестве.Следствием установлено, что в декабре 2017 года директор одной строительной компании, в отношении которой была введена процедура банкротства, обратился к конкурсному управляющему с просьбой о предоставлении ему возможности осуществлять предпринимательскую деятельность.Действуя умышлено, используя свое служебное положение, обвиняемый предложил свою помощь в прекращении процедуры банкротства компании в суде. За это он потребовал от предпринимателя 300 тыс. рублей, на что тот согласился. И сообщил о вымогательстве в полицию.Под контролем следственного комитета была организована передача денег, и в процессе этого управляющий был задержан сотрудниками полиции с поличным.Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемый не признал. Уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд, сообщает прокуратура Владимирской области.Расследование уголовного дела осуществляло СУ СК России по Владимирской области.