Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 61 528 владимирцев.

Во Владимирской области на 27 октября выявлено 315 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 74 человек. Ещё 33 жителя подхватили опасную болезнь в 36 сл. в Муромском, 36 сл. в Гусь-Хрустальном, 34 сл. в Ковровском, 18 сл. в Александровском, 16 сл. в Вязниковском, 14 сл. в Петушинском, 14 сл. в Гороховецком, 12 сл. в Юрьев-Польском, 11 сл. в Суздальском, 11 сл. в Кольчугинском, 10 сл. в Киржачском, 7 сл. в Собинском, 6 сл. в Меленковском, 6 сл. в Селивановском, 6 сл. в Судогодском, 4 сл. в КамешковскомВсего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 61 528 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 14 497 случая во Владимире, 7132 - в Гусь-Хрустальном районе, 6795 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.