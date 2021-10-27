Врио губернатора решил ужесточить режим работы общепита в предстоящие коронавирусные каникулы. Согласно новым изменениям в ковидном указе, с 30 октября работа баров, кафе и ресторанов будет

Врио губернатора решил ужесточить режим работы общепита в предстоящие коронавирусные каникулы. Согласно новым изменениям в ковидном указе, с 30 октября работа баров, кафе и ресторанов будет разрешена только с 6 утра и до 23 часов вечера. Напомним, ранее Авдеев объявил, что работать общепиту можно будет до полуночи. Таким образом, работу заведения общественного питания сократили на