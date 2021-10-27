Жители сёл и деревень Владимирской области до сих пор не могут получить квалифицированную медицинскую помощь. О том, что в регионе не торопятся со сдачей фельдшерских пунктов, активисты

Жители сёл и деревень Владимирской области до сих пор не могут получить квалифицированную медицинскую помощь. О том, что в регионе не торопятся со сдачей фельдшерских пунктов, активисты «Народного фронта» написали докладную Владимиру Путину. Тысячи сельских жителей вынуждены ездить в райцентр, чтобы попасть на прием к врачу. Порой это занимает целый день, а если необходимы повторные