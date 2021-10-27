Внесены изменения в Указ Губернатора Владимирской области № 38 «О введении режима повышенной...

Внесены изменения в Указ Губернатора Владимирской области № 38 «О введении режима повышенной готовности».С 30 октября деятельность предприятий общественного питания во Владимирской области разрешается только 06:00 до 23:00 (в другое время возможно обслуживание на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставка заказов). С этой же даты ночным клубам и дискотекам в регионе разрешено работать также 06:00 до 23:00.Во время действия режима повышенной готовности граждане в возрасте старше 60 лет, невакцинированные против COVID-19, обязаны соблюдать режим самоизоляции по месту проживания либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах. Исключением является:− обращение за медицинской помощью и случаи иной прямой угрозы жизни и здоровью;− посещение пунктов вакцинации для прививки от новой коронавирусной инфекции;− следование к месту и от места осуществления деятельности, в том числе работы (кроме граждан, переведённых на дистанционный режим работы);− посещение объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары и непродовольственные товары первой необходимости, аптек и аптечных пунктов;− совершение прогулок, выгул домашних животных и вынос отходов до ближайшего места накопления отходов.Работодателям поставлена задача обеспечить перевод на дистанционный режим работающих граждан старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, в течение 4 недель для вакцинации (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и формирования иммунитета. Кроме того, работникам должны предоставляться 2 дня освобождения от работы с сохранением заработной платы для прохождения вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба администрации области.