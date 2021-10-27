Александр Авдеев внёс изменения в антиковидный указ.

С 30 октября деятельность предприятий общественного питания во Владимирской области разрешается только 6:00 до 23:00. Ночью возможно обслуживание на вынос. Ночным клубам и дискотекам можно работать также с 6:00 до 23:00. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе губернатора.В Белом доме напомнили, что пожилым невакцинированным владимирцам старше 60 лет предписано соблюдать самоизоляцию. Исключения те же, что и раньше: поход в магазин, аптеку, больницу, на работу, выгул домашних питомцев.При этом Александр Авдеев потребовал перевести на четыре недели на удалёнку всех чиновников области старше 60 лет, а также госслужащих с хроническими заболеваниями. При прохождении вакцинации работникам должны предоставляться два выходных.