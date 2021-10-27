Выяснять причины гибели женщин приезжали специалисты из центра Кулакова.

Во Владимирской области от коронавируса скончались шесть беременных женщин. Выяснять причины гибели женщин приезжали специалисты из центра Кулакова. Новая волна COVID-19 бьёт по роженицам и молодёжи. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Константин Баранов.Он напомнил, что ковид осложняет течение других патологий, которые есть у пациентов. Ведомство планирует провести масштабное обследование среди подростков.«Ребёнок с симптомами ОРВИ, который не прошёл ПЦР-диагностику, обязательно заразит бабушку и дедушку, а в 70% случаев и родителей», - подчеркнул Баранов.За беременными медики намерены наблюдать в особом режиме. У будущих мам при коронавирусе часто случаются сосудистые и сердечные осложнения.Ранее редакция «33Live.Ru» , что на базе роддома ОКБ 60 коек для беременных жительниц региона.