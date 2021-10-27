Тем временем, после объявления о введении во Владимирской области с 15 декабря QR-режима, жители...

Тем временем, после объявления о введении во Владимирской области с 15 декабря QR-режима, жители региона начали более активно вакцинироваться.В соцсетях появляются фото очередей в прививочных пунктах. Как пишут люди, ожидать прививки приходится по несколько часов и успевают ее сделать не все. Если на прошлой неделе за день в регионе прививались в среднем 2-3 тысячи человек, то сейчас за сутки вакцинируются 5-7 тысяч. То есть темп вырос практически в три раза.Но растет и суточная заболеваемость коронавирусом. Сегодня 315 новых случаев - это очередной рекорд. Закрыли больничные 49 человек.