Концертом и мастер-классом стартовал во Владимирской области проект «Grand Jazz», который стал...

Концертом и мастер-классом стартовал во Владимирской области проект «Grand Jazz», который стал победителем первого грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив и реализуется с помощью средств гранта. В Покровском Доме учёных выступили всемирно известный трубач, лауреат премии «Грэмми» Алекс Сипягин и музыканты из Москвы: пианист Иван Фармаковский, ударник Игнат Кравцов, контрабасист Сергей Корчагин, джазовая вокалистка Сандра Фракенберг.В честь отмечаемого в 2022 году 100-летия российского джаза с октября по апрель в городах и районах Владимирской области состоятся 10 концертов и 10 мастер-классов лучших российских джазовых музыкантов.В последних числах октября во Владимире пройдёт фестиваль «Джазовая провинция»: в его рамках 30 октября в 14:00 в концертном зале областного музыкального колледжа состоится мастер-класс «Введение в импровизацию» от арт-директора фестиваля Леонида Винцкевича. А 31 октября в 18:00 начнётся концерт участников «Джазовой провинции»: Леонида Винцкевича (рояль), Николая Винцкевича (саксофоны) и Стива Кершоу (бас). Специальными гостями станут Вартан Бабаян (ударные) и Ксения Коробкова (вокал).Кроме того, в рамках проекта «Гранд Джаз» выступят:17 ноября 2021 года − в Александрове − квартет «Epic POWER» (Иван Фармаковский, рояль; Макар Новиков, контрабас; Саша Машин, ударные; Андрей Красильников, саксофон) и Алина Енгибарян (вокал);16 декабря 2021 года – во Владимире − квартет братьев Ивановых и Полина Орбах (вокал) спрограммой «Джаз по-русски»;22 января 2022 года – в Гусь-Хрустальном − квартет Дмитрия Мосьпана;29 января 2022 года – в Кольчугино − квартет Антона Румянцева с программой «Nirvana, Queen, Led Zeppellin в джазе»;11 февраля 2022 года – в Коврове − секстет Петра Востокова;6 марта 2022 года – в Вязниках − Анастасия Лютова (вокал) и квартет Ивана Фармаковского с программой «Песни советских композиторов»;26 марта 2022 года – в посёлке Ставрово Собинского района − ансамбль Юлианы Рогачевой;15 апреля 2022 года – во Владимире − Сергей Головня, певица Aset, трио Ивана Фармаковского и другие звёзды российского джаза в гала-концерте проекта «GRAND JAZZ».Все концерты и мастер-классы проводятся бесплатно, пригласительные билеты будут распространяться в городах по месту проведения мероприятий. Чтобы увлечь и познакомить с джазом молодое поколение, организаторы в первую очередь приглашают студентов и учащихсямузыкальных учебных заведений.Целью проекта «Гранд Джаз» является знакомство и передача опыта от музыкантов из «телевизора» ученикам музыкальных школ и школ искусств, студентам эстрадно-джазовых профессиональных училищ.Организатор проекта − индивидуальный предприниматель Марина Христоева. Он проводится при поддержке Департамента культуры и Владимирской областной филармонии, информирует пресс-служба областной администрации.