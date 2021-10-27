По информации Росстата, численность трудоустроенных жителей Владимирской области в возрасте от 15 лет и старше составила почти 699 тысяч человек. Неполная занятость у 1935 человек.

В департаменте труда и занятости населения состоялось заседание коллегии по результатам работы за девять месяцев текущего года. По сравнению с 2020 годом уровень снизился на 4,8%.По информации Росстата, численность трудоустроенных жителей Владимирской области в возрасте от 15 лет и старше составила почти 699 тысяч человек. Неполная занятость у 1935 человек.«В ходе совещания также рассматривались вопросы трудоустройства студентов-выпускников. На 18 октября в ЦЗНы региона обратились 336 человек, у 189 появилась работа», - подчеркнули в Белом доме.