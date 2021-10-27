Спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании Совета ГД 27 октября поднял вопрос о законопроекте, который призван решить проблему предоставления социального жилья детям репрессированных.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании Совета ГД 27 октября поднял вопрос о законопроекте, который призван решить проблему предоставления социального жилья детям репрессированных.После решения Конституционного суда о необходимости изменения норм закона "О реабилитации жертв политических репрессий" правительство внесло законопроект на рассмотрение Госдумы. В ноябре 2020 года депутаты приняли нормативно-правовой акт в первом чтении.Сейчас парламентарии продолжают работу над законом, сообщил в ходе заседания Совета Госдумы 27 октября глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поручил первому вице-спикеру Александру Жукову вместе с правительством обсудить подготовку документа ко второму чтению. Необходимо выслушать и рассмотреть все аргументы, подчеркнул он.По словам спикера, после первого чтения парламентарии отложили принятие решения, чтобы учесть в проекте закона мнение самих детей репрессированных."Но работа не останавливается. Мы слышим людей и ищем наиболее эффективное решение данного вопроса", – сообщил Володин.