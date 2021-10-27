С 30 октября на самоизоляцию должны уйти невакцнированные граждане старше 60 лет. Соответствующие изменения в коронавирусный указ внес врио губернатора Александр Авдеев. Еще в минувшую

С 30 октября на самоизоляцию должны уйти невакцнированные граждане старше 60 лет. Соответствующие изменения в коронавирусный указ внес врио губернатора Александр Авдеев. Еще в минувшую пятницу он сообщал, что отправит на самоизоляцию невакцинированных граждан старше 65-ти. Теперь этот возраст снижен на 5 лет. Во время действия режима повышенной готовности граждане в возрасте старше 60 лет,