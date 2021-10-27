В полицию поступило заявление от 64-летней местной жительницы, которая сообщила, что ее 19-летнего внука и его друга насильно удерживали неизвестные и вымогали деньги.

«Сотрудники Московского уголовного розыска совместно с коллегами из УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемых в вымогательстве.В полицию поступило заявление от 64-летней местной жительницы, которая сообщила, что ее 19-летнего внука и его друга насильно удерживали неизвестные и вымогали деньги.Сотрудники полиции выяснили, что на Крылатской улице злоумышленники заставили молодых людей сесть в автомобиль и привезли их в автосервис, где избивали и требовали два миллиона рублей в качестве возврата несуществующего долга. Внук по телефону сообщил о происходящем своей родственнице, а взявший трубку незнакомый мужчина потребовал выполнения условий в течение получаса. Затем заявительнице стали приходить СМС-сообщения с угрозами в адрес семьи.Испугавшись, пенсионерка сняла в банке 300 тысяч рублей и перевела их на указанный злоумышленниками счет. После этого внук вернулся домой со следами побоев. Его другу удалось сбежать.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции при силовой поддержке Росгвардии в Москве и Московской области задержали пятерых подозреваемых.Следователем СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации.В ходе обысков по местам жительства фигурантов обнаружены мобильные телефоны, банковские карты, травматическое оружие и другие предметы, имеющее доказательственное значение для уголовного дела. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк