МТС проанализировала продажи аудиогаджетов и выявила рост спроса на 36% по сравнению с прошлым годом. Всего в январе – сентябре было продано больше 8 миллионов беспроводных наушников на ..

МТС проанализировала продажи аудиогаджетов и выявила рост спроса на 36% по сравнению с прошлым годом. Всего в январе – сентябре было продано больше 8 миллионов беспроводных наушников на сумму 33,6 миллиардов рублей.Беспроводные модели превысили половину натуральных продаж на российском рынке, достигнув доли 53% от всех купленных наушников. Годом ранее Bluetooth-гаджеты занимали 40% рынка аудиоустройств. А вот спрос на проводные гарнитуры стремительно падает. Количество купленных наушников без Bluetooth за первые девять месяцев 2021 года уменьшилось на 17%.Переход на удаленную работу и разнообразие ассортимента как в эконом, так и в премиум-моделях стали главными причинами возросшей популярности беспроводных наушников. Спрос увеличивается еще и из-за того, что производители отказываются от разъемов для подключения проводной гарнитуры. За первые девять месяцев 2021 года доля смартфонов без аудиовхода составила 17%. Годом ранее такие устройства занимали лишь 11% рынка. Отсутствие разъема мотивирует пользователей переходить на беспроводные модели, чтобы не использовать неудобные переходники.ТОП-10 беспроводных наушников в натуральном выражении в январе-сентябре 2021 года:Xiaomi TWS Earbuds Basic 2Apple Airpods 2 (обычный кейс)Apple Airpods ProHonor ChoiceJBL Tune 225 TWSXiaomi TWS Earphones 2 BasicTWS I12JBL Tune 115 TWSSamsung Galaxy Buds LiveApple Airpods 2 (кейс с беспроводной зарядкой)