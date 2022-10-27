«Научимся использовать бумагу рационально!» — таков основной тезис международной «безбумажной»...

«Научимся использовать бумагу рационально!» — таков основной тезис международной «безбумажной» кампании, которая ежегодно проходит осенью по всему миру.В России праздник традиционно отмечается в четвёртый четверг октября.Администрация Владимирской области сообщает, что в нашем регионе в мероприятии примут участие ученики Станции юннатов «Патриарший сад» города Владимира – экостанции Минпросвещения России и Федерального центра дополнительного образования.За время урока ребята примут участие в работе интерактивных площадок, где узнают, как изготавливали бумагу в разные исторические периоды, познакомятся с процессом её производства из древесины в современное время.Кроме того, на станции юннатов будет работать площадка для сбора макулатуры.На заметку!Экостанция – новый формат экологического образования, просвещения детей и молодёжи. Дети изучают дополнительные программы по 6 профильным направлениям: «Агро», «Био», «Лесное дело», «Экомониторинг», «Проектирование» и «Профи». Уже открыто 60 экостанций в 59 регионах России с общим охватом более 22 000 детей.А также напоминаем, что #БумБатл проходит уже третий год подряд в поддержку национального проекта «Экология». Точки приёма макулатуры работают по всей России, найти ближайшую можно на интерактивной карте: бумбатл.рф.Фото: Pxfuel.com