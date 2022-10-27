Во Владимирской области одной из главных площадок станет Музей природы.
Цель диктанта -...
Во Владимирской области одной из главных площадок станет Музей природы.
Цель диктанта - популяризация знаний и повышение интереса к географии России.
В этот раз участников проекта ждет встреча с Владимиром Филатовым - доктором геолого-минералогических наук, профессором и заслуженным геологом России.
Географический диктант состоится 30 октября (в 12 часов дня).
Для мероприятия оборудован зал на 25 человек, рассказали во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике.
Зарегистрироваться для участия можно по электронной почте [email protected]
или по телефону 8 (4922) 53-25-89.
Фото: Pxfuel.com