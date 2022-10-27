Если есть задержки, то это либо из-за неправильно указанных банковских счетов, либо отсутствия карт.

Во Владимирской области 97% мобилизованных получили единовременную выплату по 100 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе обладминистрации.«Если человека в списках нет, но он ушел добровольцем, просьба сообщить об этом в военкомат или в отдел соцзащиты», - уточнили в Белом доме.Власти напоминают, что зарплата призывников по линии Минобороны составит не менее 195 тысяч рублей. Итоговая сумма зависит от звания, должности и надбавок. Довольствие военнослужащие будут получать в течение всего срока службы.« связаны с неправильно указанными банковскими счетами и отсутствием карт. Они уже оформляются. Деньги перечисляются», - подчеркнула директор департамента соцзащиты Любовь Кукушкина.