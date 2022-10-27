На кадрах видео, размещенного в Интернете, мобилизованные из Ковровского учебного центра жалуются,...

На кадрах видео, размещенного в Интернете, мобилизованные из Ковровского учебного центра жалуются, что казарме на 60 человек их разместили 125 человек.От этого, считают они, возник очаг заражения неким простудным заболеванием, которое сопровождается сильным кашлем с кровью. Но, по словам жалующихся, никакой медицинской помощи они не получают.На это оперативно отреагировала администрация Владимирской области."По поручению еубернатора на место, чтобы разобраться в ситуации, днем выехал начальник управления по работе с обращениями граждан Сергей Наумов. В этот час работа еще продолжается, сообщила пресс-служба АВО. Областная администрация на постоянной основе оказывает командованию части помощь в решении хозяйственных вопросов. В том числе в формировании запаса лекарств. Поставки не прекращаются. В связи с запросом мобилизованных земляков о прохождении флюорографии готовы предоставить транспорт для доставки мобилизованных к месту проведения обследования"."Вести" будут следить за урегулированием ситуации.Фото пресс-служба АВО.