Интервью с заместителем генерального директора — руководителем регионального департамента ВГТРК,...

Интервью с заместителем генерального директора — руководителем регионального департамента ВГТРК, членом Академии Российского телевидения, председателем комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифатом Сабитовым.В эксклюзивном интервью ГТРК «Самара» он поделился своим видением первоочередных задач отечественной журналистики в условиях СВО, об ответственности СМИ, о цензуре и самоцензуре, а также рассказал об истории создания фестиваля «Герой нашего времени».