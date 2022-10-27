Певица Глюкоза откровенно рассказала о браке, отношениях и изменах.
Певица Глюкоза откровенно рассказала о браке, отношениях и изменах.
Героиней нового
выпуска "Светской хроники" на стала артистка, жена и
мама двоих детей Наталья Ионова, более известная как певица Глюкоза.
Главное темой для
разговора стали семейные отношения. Ранее, артистка уже признавалась, что иногда
плачется психологу. Вдвоем с супругом справиться не всегда бывает просто, и она
обратилась к специалисту — нейтральная сторона в браке не помешает. Затащившая
в брачную постель третьего Глюкоза не пожалела об этом, ведь так она может не
копить проблемы, а сразу же их решать.
Кроме этого,
певица Глюкоза рассказала и о полном семейном доверии. Муж звезды может
спокойно уйти с друзьями и прийти в пять или шесть утра. Наталья не переживает из-за
гулящего мужа, ведь она полностью в нем уверена.
Зашел разговор и о
певице Нюше. Напомним, что девушка публично рассказала об измене мужа, но она
его простила и сохранила брак. А вот певица Глюкоза повела себя по-другому. В
юности у нее были отношения, которые закончились предательством. "Была в
жизни измена. Я не смогла, да", — делится Наталья и добавляет, что, после
16 лет брака в случае измены она, возможно, поведет себя по-другому.
На сегодняшний
день между Натальей и мужем полная идиллия. Пара задумывается о третьем
ребенке, поэтому, может быть, скоро появятся новости о беременности певицы
Глюкозы.