Певица Глюкоза откровенно рассказала о браке, отношениях и изменах.

Певица Глюкоза откровенно рассказала о браке, отношениях и изменах.Героиней новоговыпуска "Светской хроники" на стала артистка, жена имама двоих детей Наталья Ионова, более известная как певица Глюкоза.Главное темой дляразговора стали семейные отношения. Ранее, артистка уже признавалась, что иногдаплачется психологу. Вдвоем с супругом справиться не всегда бывает просто, и онаобратилась к специалисту — нейтральная сторона в браке не помешает. Затащившаяв брачную постель третьего Глюкоза не пожалела об этом, ведь так она может некопить проблемы, а сразу же их решать.Кроме этого,певица Глюкоза рассказала и о полном семейном доверии. Муж звезды можетспокойно уйти с друзьями и прийти в пять или шесть утра. Наталья не переживает из-загулящего мужа, ведь она полностью в нем уверена.Зашел разговор и опевице Нюше. Напомним, что девушка публично рассказала об измене мужа, но онаего простила и сохранила брак. А вот певица Глюкоза повела себя по-другому. Вюности у нее были отношения, которые закончились предательством. "Была вжизни измена. Я не смогла, да", — делится Наталья и добавляет, что, после16 лет брака в случае измены она, возможно, поведет себя по-другому.На сегодняшнийдень между Натальей и мужем полная идиллия. Пара задумывается о третьемребенке, поэтому, может быть, скоро появятся новости о беременности певицыГлюкозы.