Электронная запись к врачу, цифровой больничный, телемедицинские консультации и электронная карта...

Электронная запись к врачу, цифровой больничный, телемедицинские консультации и электронная карта пациента - всё это части “Единой цифровой платформы”, над которой работают Ростелеком и МИАЦ. О медицине будущего, которое наступило уже сейчас в нашем сюжете.В регистратуре второй поликлиники на Добросельской, 197А - тишина, которую иногда прерывает телефонный звонок. Нет очередей, пациенты приходят к назначенному времени. Приём у врача без лишних ожиданий, оформления талонов и повторных визитов. Такими стали посещения врачей для мамы двоих детей Дарьи Макаронок с переходом областной детской больницы на "Единую цифровую платформу".Дарья Макаронок:- Сократились очереди в больницы, ты приходишь к назначенному времени, к которому ты сама записалась. И соответственно ты не сидишь в очереди и не ждёшь. Потом получаешь электронный больничный лист нетрудоспособности, который также не нужно тебе никуда носить и бегать с этими бумажками.Единая цифровая платформа позволяет упростить жизнь не только пациентам, но и врачам. Электронная картотека избавляет от бумажной волокиты. А все анализы, показания или ограничения всегда под рукой и в одном месте.Евгения Дорохова, заведующая консультативно-диагностическим отделением №2 ОДКБ, врач-педиатр:- Электронные истории развития детей - это огромный плюс, это конечно экономит время моё, как врача. Я могу дать больше информации пациенту, нежели если бы я давала это в письменном виде. Наша поликлиника активно работает с телемедициной, мы назначаем дистанционные консультации нашим пациентам.Реализация федерального проекта «Создание единого цифрового контура здравоохранения» стартовала в нашей стране в 2019 году и рассчитана на пять лет до 2024 года. Среди активных участников цифровизации в области поликлиники № 2, 4, 5, больница Мурома и, конечно, ОДКБ.Алексей Чернов, начальник отдела компьютерного обеспечения ОДКБ г. Владимира:- Перешли мы на новую платформу 19 января 2022 года. Потребовалось только желание. Без работы в системе, работоспособность и её модернизация никогда не случится, как и любая новая внедряемая информационная система - в ней нужно работать.Возможности цифровой платформы доступны для всех медицинских организаций региона. А чем больше медучереждений начнут пользоваться новой системой - тем больше удобства будет как для пациентов, так и врачей.Дмитрий Горкин, Андрей Синягин, Вести Владимир.