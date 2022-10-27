27 октября отмечается Всемирный день аудиовизуального наследия. В музее-заповеднике «Александровская слобода» хранятся аудио- и видеозаписи с хроникой ушедших в прошлое ..

27 октября отмечается Всемирный день аудиовизуального наследия. В музее-заповеднике «Александровская слобода» хранятся аудио- и видеозаписи с хроникой ушедших в прошлое предприятий-гигантов Александровского района, демонстраций, встреч с ветеранами и многое другое. Все это – не только важная часть прошлого, но для многих – кусочек жизни, ностальгия, такие пленки можно пересматривать многократно!Еще увлекательнее слушать старые пластинки с шорохом и дребезжанием, которое дарит приятное ощущение старины. В богатой музейной коллекции выделяются две из них начала XX века. Обе выпущены в Риге Обществом «Граммофон». На одной – русские песни, а на другой – оперные арии в исполнении артистов Императорского театра. А еще есть раритетная пластинка 1946 г. с уникальным голосом Федора Шаляпина – такую даже в руки берешь «с придыханием», а уж послушать ее – особенное удовольствие и честь!Но особенно приятно поставить такую пластинку на старинный граммофон. В «Александровской слободе» они тоже есть. Первое подобное звуковоспроизводящее устройство представил миру немецкий изобретатель Эмиль Берлинер в 1887 году. И граммофон «пошел в народ». Выпускались они на любой вкус и кошелек, а в начале XX века была разработана новая линия «Виктрола» (от имени Виктора Орсье, который владел фирмой вместе с Эмилем Берлинером). Подобная «новинка» из красного дерева «красуется» в музейной экспозиции. Граммофоны с рупором часто не вписывались в интерьер, а этот напольный вариант скрывал трубу-рупор в деревянном шкафу с дверцами, открыванием которых регулировалась громкость. Под верхней откидной крышкой находилось звуковоспроизводящее устройство, а внизу имелись отделения для хранения пластинок. Виктролы были «музыкальным центром» того времени, играли они очень громко, мощности корпуса-рупора хватало на большой танцевальный зал или гостиную. А когда Виктор Орсье заключил соглашение с мебельными фабриками, то корпус проигрывателя стали делать специально под разные стили интерьера.Не менее увлекательны дагерротипы (прародители фотографий). Процесс создания их основан на светочуствительности йодистого серебра. Изображение на дагерротипах (как и у зеркала) было из амальгамы, которая образуется при взаимодействии серебра и ртути. Такие снимки часто называли «зеркалом с памятью». Если рассматривать их, по разному наклоняя к свету, то можно увидеть и негатив, и позитив, поэтому здесь очень важна «правильная точка зрения».Некоторые «слободские» дагерротипы имеют «адрес» - ателье, где портреты были выполнены, встречается и подпись автора фото. Это своего рода реклама. А еще тут указаны даты – 1830 г., 1850 г... Как же интересно рассматривать людей, живших почти 200 лет назад – лица, одежду, постановочные позы, принятые специально для снимка. Поход в фотоателье в то время был для семьи большим и праздничным событием!Жаль, что ушла в прошлое эпоха, в которой столь трепетно относились к любой фиксации – фото («сейчас вылетит птичка!»), аудио, первые телефонные аппараты, когда наконец-то можно было услышать родной голос через большие расстояния («але, барышня, вас не слышно!»). Такая память бесценна, а посему – спасибо музеям, где все это хранится, изучается и экспонируется!