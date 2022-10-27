Мэр Москвы Сергей Собянин посетил строительную площадку электродепо Нижегородское. Оно откроется в 2023 году и будет обслуживать составы Большой кольцевой линии (БКЛ).

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил строительную площадку электродепо "Нижегородское". Оно откроется в 2023 году и будет обслуживать составы Большой кольцевой линии (БКЛ).Строительство большого метрокольца находится в завершающей стадии. Но для полного запуска грандиозной линии нужны не только станции и платформы, но и электродепо для обслуживания составов.Электродепо "Нижегородское" станет одним из самых больших в Москве. В нем можно будет обслуживать около 30 составов одновременно, рассказал Собянин в ходе посещения строительной площадки.Мэр назвал "Нижегородское" во многом уникальным объектом для Москвы. Градоначальник уточнил, что депо строится на месте бывшего вагоностроительного завода имени Войтовича.Кроме того, депо находится в пределах Третьего транспортного кольца. "Уже 70 лет в Москве заводы и электродепо не строились так близко к центру города. Это диктуется необходимостью запуска БКЛ", – цитирует Собянина портал mos.ru."Нижегородское" занимает площадь 17 гектаров. Для электродепо возводят 53 строения. С вводом в объекта в эксплуатацию будет создано дополнительно около 900 рабочих мест.Для персонала создадут максимально комфортные условия. Комнаты отдыха локомотивных бригад организуют по принципу гостиничных номеров с размещением в одном блоке с санузлом.Медицинский корпус включает кабинет врача, процедурную, кабинет психолога, прививочную и комнату восстановительных мероприятий. Также в электродепо будет тренажерный зал, актовый зал на 70 мест, хозяйственные помещения и столовая на 98 мест.Сегодня Большую кольцевую линию обслуживает электродепо "Замоскворецкая". С завершением строительства БКЛ количество курсирующих составов увеличится более чем в два раза.Вместе с депо "Нижегородское", расположенное на востоке БКЛ, обслуживать дополнительные поезда будет (запад кольца). Его также введут в эксплуатацию в 2023 году.В электродепо "Аминьевское" будут работать более 1,3 тысячи человек. Для персонала возведут столовую на 140 мест, комнаты отдыха, оборудуют спортзал, актовый зал на 180 мест и помещения хозяйственного назначения.С полным запуском Большой кольцевой линии время в пути для пассажиров сократится на 20-30 минут, появятся дополнительные маршруты передвижения. На БКЛ будет 30 пересадок на другие линии подземки, на Московское центральное кольцо и центральные диаметры (МЦД).Сеть московского метро за последние 11 лет выросла в полтора раза. Введено в эксплуатацию 195 километров линий, открыто 100 станций и 11 электродепо.