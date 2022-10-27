Ранее он возглавлял Киржачский район.

Илья Букалов назначен врио гендиректора Корпорации развития Владимирской области. Ранее он возглавлял Киржачский район.АО «Корпорация развития Владимирской области» создано в начале 2014 года. Основная цель - развитие инфраструктуры промышленных парков и технопарков региона, а также организация реализации и финансирования инвестпроектов.Илья Николаевич родился в Киржачском районе в 1979 году в семье учителя и экономиста. Член ВПП «Единая Россия». После окончания университета, около 10 лет занимался геодезией, организовав собственное предприятие. В 2011 году избран главой сельского поселения Кипревское. Впоследствии работал заместителем и главой администрации Киржачского района.