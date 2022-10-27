Депутаты утвердили соответствующий закон.

Депутаты областного Законодательного Собрания утвердили закон о приватизации госимущества на 2023-2025 годы. Заседание состоялось сегодня.От ряда парламентариев прозвучало предложение перенести рассмотрение вопроса, чтобы дождаться заключения прокуратуры и оценить стоимость объектов. Однако большинство коллег не поддержали их инициативу. Вопрос не стали исключать из повестки.Напомним, что в список попали здания, склады, линии связи, тепловые сети, земельные участки, исторические памятники. Всего - 107 объектов. Большая часть недвижимости не приносит доходов бюджету, но при этом власти отвечают за её содержание и использование. В связи с этим чиновники планируют избавиться от «непрофильных активов».Добавим, что в реестре значатся три ГУПа: ДСУ-3, Карьероуправление и Областное проектировочное бюро. Первые два станут публичными акционерными обществами, а третье преобразуют в ООО. При этом 100% акций предприятий будет принадлежать Владимирской области. Всего за три года от реализации госимущества планируется получить порядка 86 млн рублей.Коммунисты и СРы высказались против принятия закона, но не убедили единороссов. В итоге «За» документ проголосовали 24 народных избранника, а 7 высказались против.