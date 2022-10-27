Финалистка шоу Голос, победитель первого сезона проекта Три аккорда и проекта Точь-в-точь на Первом канале Анастасия Спиридонова 12 ноября отметит первый день рождения сына. О жизни семейной певица рассказала в эксклюзивном интервью Дни.ру.

Финалистка шоу "Голос", победитель первого сезона проекта "Три аккорда" и проекта "Точь-в-точь" на Первом канале Анастасия Спиридонова 12 ноября отметит первый день рождения сына. О жизни семейной певица рассказала в эксклюзивном интервью "Дни.ру".Браки артистов, как правило, скоротечны. Та же Алла Пугачева была замужем пять раз. Не отставала от нее и Лолита Милявская. А вот композитор Максим Дунаевский и вовсе имеет семь штампов в паспорте! Зато Анастасия Спиридонова пока держится. "Я не собираюсь разводиться в ближайшую жизнь", – улыбается она.Спиридоновой повезло в том плане, что муж у нее оказался неревнивый. И далекий от шоу-бизнеса. К тому же они четко разделают личное и рабочее пространство. "В нашей семье не принято обсуждать мою работу, гастроли, цветы, поцелуи поклонников", – пояснила звезда.Вероятно, секрет таких прекрасных отношений – в полном доверии друг другу. Например, Спиридонова никогда в жизни не подсматривала в переписку мужа в телефоне. "Женщина никогда не должна это делать, – пояснила она отсутствие интереса к этому. – Лучше не смотреть!"Недавно певица с мужем переехала в загородный дом. Но вот брачный договор они не заключали... "Я до сих пор сохраняю веру в классические, чистые и искренние отношения", – пояснила Спиридонова.