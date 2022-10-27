Жена старшего внука Аллы Пугачевой Алена Краснова появилась на публике не одна.
Жена старшего внука Аллы Пугачевой Алена Краснова появилась на публике не одна.
Жена внука Аллы
Пугачевой Алена Краснова оказалась в центре пристального внимания. Как
известно, Никита Пресняков спешно уехал из России и сейчас находится в США. После
подлой измены родине со стороны сбежавшего внука Пугачевой, Алена наконец-то
нашла ему замену для выходов в свет.
Теперь девушка
проводит время в компании близких подруг. С одной из них она посетила съемки нового
сезона проекта "Ледниковый период". Напомним, что в прошлом сезоне
Никита Пресняков и сам был участником проекта в паре с Натальей Забияко. В этом
же сезоне на лед вышла Наталья Подольская — жена Владимира Преснякова. И хоть
они с Аленой не кровные родственники, отношения между ними очень теплые.
"Люблю это
местечко", — написала жена внука Аллы Пугачевой. Видимо, прошлый сезон
сильно запал в сердце Алены Красновой, и она с радостью вернулась на съемочную
площадку.
Свою позицию
относительно семьи Аллы Пугачевой Алена Краснова никогда не афишировала. Она не
комментировала ни отношение к самой артистке, ни к ее отъезду в Израиль. Кроме
этого, пока неясно, расстались ли Алена и Никита, или расстояния — это временное
явление.