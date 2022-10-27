Жена старшего внука Аллы Пугачевой Алена Краснова появилась на публике не одна.

Жена старшего внука Аллы Пугачевой Алена Краснова появилась на публике не одна.Жена внука АллыПугачевой Алена Краснова оказалась в центре пристального внимания. Какизвестно, Никита Пресняков спешно уехал из России и сейчас находится в США. Послеподлой измены родине со стороны сбежавшего внука Пугачевой, Алена наконец-тонашла ему замену для выходов в свет.Теперь девушкапроводит время в компании близких подруг. С одной из них она посетила съемки новогосезона проекта "Ледниковый период". Напомним, что в прошлом сезонеНикита Пресняков и сам был участником проекта в паре с Натальей Забияко. В этомже сезоне на лед вышла Наталья Подольская — жена Владимира Преснякова. И хотьони с Аленой не кровные родственники, отношения между ними очень теплые."Люблю этоместечко", — написала жена внука Аллы Пугачевой. Видимо, прошлый сезонсильно запал в сердце Алены Красновой, и она с радостью вернулась на съемочнуюплощадку.Свою позициюотносительно семьи Аллы Пугачевой Алена Краснова никогда не афишировала. Она некомментировала ни отношение к самой артистке, ни к ее отъезду в Израиль. Кромеэтого, пока неясно, расстались ли Алена и Никита, или расстояния — это временноеявление.