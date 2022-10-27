Наследник певицы скучал по родителям и старался не привлекать к себе внимания.

Наследник певицы скучал по родителям и старался не привлекать к себе внимания.Сегодня главной опорой и поддержкой в жизни Софии Ротару остается ее семья. Единственному сыну звезды, Руслану Евдокименко, исполнилось уже 52 года. У мужчины есть красавица-жена, дети и любимое дело. Может показаться, что жизнь наследника певицы всегда была безоблачной, но это не так. В детстве Руслану приходилось не только жить вдали от родителей, но и мириться с излишним вниманием.Руслан Евдокименко родился в 1970 году. К тому моменту его родители уже были в официальном браке. София Ротару и Анатолий Евдокименко ждали появления сына, но отдавали себе отчет, что не смогут всегда быть рядом. Артистка часто пропадала на концертах и гастролях вместе с мужем, а маленькому Руслану приходилось расти в постоянной разлуке с родителями.Ротару всегда осознавала, что сыну не хватает ее внимания, но не могла бросить любимую профессию. Поначалу певица отдавала мальчика на воспитание бабушке и дедушке, а потом и вовсе начала оставлять с чужими людьми. София Михайловна не скрывает, что за Русланом приглядывали то соседки, то нянечки. К счастью, сын артистки не держал обиды на родителей и всегда с нетерпением ждал их домой. А те, возвращаясь, непременно плакали от счастья и задаривали его подарками.Помимо разлуки с мамой и папой, в жизни мальчика были и другие трудности. Руслан рос очень скромным и никогда не хвастался знаменитыми родителями. Однако избежать назойливого внимания удавалось не всегда. Бывали случаи, когда другие дети тыкали в сына артистки пальцем и кричали ему вслед. Поэтому, поступив в вуз, Евдокименко строго запретил родителям даже приближаться к зданию.Наследник певицы окончил Севастопольский приборостроительный университет, но не захотел работать по специальности. Руслан нашел себя в профессии предпринимателя, стал музыкальным продюсером и решил помогать звездной маме. Личная жизнь мужчины тоже удалась. Он уже долгие годы счастлив в браке с женой Светланой, которая подарила ему двоих детей.Дочь и сын Руслана Евдокименко давно выросли. Анатолию, названному в честь покойного дедушки, сейчас 28 лет. Он учился в Великобритании, окончил колледж искусства и дизайна и увлекся фотографией. А младшая наследница, которой досталось имя знаменитой бабушки, поступила в престижную Школу дизайна в Америке. Сейчас девушке 21 год.