Поощрение согласовал комитет по бюджетной и налоговой политике. Решение утвердили депутаты горсовета.

Мэру Коврова Елене Фоминой выписали премию в 77 тысяч рублей. Поощрение согласовал комитет по бюджетной и налоговой политике. Решение утвердили депутаты горсовета.Как пояснил начальник управления делами и кадрами горадминистрации Владислав Фетисов, решено поощрить местные власти за хорошую работу. Таким образом, доплату получила не только градоначальница, но и её команда управленцев. Средства выделены из областного бюджета.К слову, как сообщает издание , нынешняя зарплата чиновницы с начала 2022 года и так выросла - с 208 до 258 тысяч рублей в месяц.Добавим, что накануне владимирские парламентарии оклад врио главы города на 80%.