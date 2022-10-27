Одной из самых больших неожиданностей уходящего туристического сезона стало известие об упразднении Ростуризма.

Одной из самых больших неожиданностей уходящего туристического сезона стало известие об упразднении Ростуризма.Неорганизованным туристам с их рюкзаком за плечами до такого изменения в государственных структурах дела нет. А вот получатели пакетных туров заволновались - будут ли работать кэшбэки, дающие возможность немного сократить расходы на поездки, будут ли доступны поездки за границу (до этого количество доступных для путешествия стран постепенно увеличивалось, а что теперь?), да и вообще - будет ли развиваться туризм в стране? Каких либо пояснений на этот счёт нет, хотя думающему человеку и без того понятно, переподчинение ответственных лиц на спрос у путешественников вряд ли повлияет. Тем не менее, в турагентствах отмечено некоторое движение. Особенно в Египет, излюбленное место для российских любителей пляжного и других видов отдыха. И один из самых демократичных в соотношении цена-качество. Наш корреспондент успела побывать в этой стране. Она поделилась своими впечатлениями.Разноцветные рыбкиСамые главные «достопримечательности» Синайского полуострова, куда был проложен наш маршрут, - солнце и замечательный подводный мир со множеством кораллов и рыбок - остался прежним. Красное море и особенно Акабский залив неповторимы по разнообразию подводной флоры и фауны. В этот раз отель располагался в особом месте, где глубина начиналась метров за 250 от берега. Идти до неё приходилось по мосту. Для купания, может, и не очень удобно, а вот для изучения подводного мира - замечательно. Прямо с моста можно рассматривать всё, что происходит внизу, не мешая происходящему. Даже на мелководье (а в отлив, практически на отмели) каждый раз открывается новая картина. Про чёрных морских ежей с ядовитыми и острыми шипами знают все. Сверху их колонии было хорошо видны. Приплывали и другие разноцветные рыбки - юркие жёлтые, толстобрюхие, похожие на машину с мигалкой на крыше-спине, сиреневые - с особой раскачивающейся «походкой» - и другие. С одной стороны, было даже хорошо наблюдать и не иметь возможность потрогать морских обитателей, ведь рука сама так и тянулась к ним. Одних мы восприняли за «листья осоки» - тёмно-зелёные, длинные, заострённые с обеих сторон и без признаков «зада» и «переда». А когда они исчезли, поняли, что это рыбы. Угрей сначала тоже приняли за неживой объект - тёмные, неподвижные и тоже без хвоста и морды. И только когда они уплыли, поняли, что это рыбы. Вообще, дайвинг в Египте самый распространённый вид развлечения, и там действительно есть что посмотреть. Дайвинг-центры есть почти везде, но и маска с трубкой тоже здорово помогут.Три языка - нормаПрогуливаясь по округе, заметили, что повсюду очень много заброшенных отелей, причём самых разных видов - от простых до роскошных. Видимо, годы простоя без российского туриста не прошли даром. Выстоять не смогли даже некоторые гиганты. Об этом же говорили нам и местные жители: - «Без российского туриста плохо». Хотя даже в нашем отеле было много туристов из других стран. Но без наших всё-таки не у всех пошло дело.Удивила обучаемость арабов языкам. Даже в самой маленькой лавчонке по продаже специй, чая или духов, продавец обязательно говорит по-русски. Конечно, если хочешь развивать свой бизнес, учись говорить с клиентом, но знать как минимум 3 языка (родной арабский, русский и английский) для нас пока ещё верх полиглотства. А для них - норма.Ещё одно, что отложилось в сознании - это приветливость арабов. С чем это связать - с особым отношением к нашим землякам или с тем же бизнесом? Но факт остаётся фактом - улыбаются и приглашают заглянуть в каждой лавке. Хотя пришлось убедиться, что не всегда за улыбкой кроется радушие. Ехали как-то на маршрутке из старого города в отель. В авто много мужчин в национальных одеждах, всюду слышалась арабская речь, народ входит и выходит. И вдруг с заднего ряда услышали ругательства на нашем языке. В ответ ругательства на арабском. Народ в непонимании - что произошло? Потом узнали, что наша соотечественница (по крайней мере, ругалась она на русском) передала (как это у нас принято) за проезд водителю 5 фунтов, а предприимчивый местный пассажир передал только 2, ловким движением руки присвоив остальное. Когда дама его разоблачила, он стал ругать её, воспользовавшись нападением, как лучшим средством защиты. Ну, а мы усвоили - бдить надо везде. Хотя нечестные люди есть повсюду.По пескам и бездорожьюИз экскурсий выбрали поездку в Золотой каньон, один из 47 на Синайском полуострове. Быть на Ближнем Востоке и не увидеть пустыню, было бы неправильно. Когда сели в автобус, выяснилось, что к месту мы поедем в сопровождении военных. Это одно из требований безопасности. Причём не только для нас. В группе были и другие иностранцы. Колонна из нескольких автобусов сопровождал полицейский кортеж. Военный или полицейский - понять трудно. На въезде и выезде из курортной зоны надо было проехать блок-посты, укреплённые бронированной техникой. Казалось бы, всё серьёзно. Но не совсем. У арабских военных форменной одежды мы не видели, каждый одет в своё, а погоны и нашивки (то ли знаки различия, то ли ещё какие-то обозначения) пришиты прямо поверх свитера или куртки. Ну как тут не усомниться в значимости структур?Пустыня, куда мы отправились, - это особый мир. На первый взгляд, всё ровно и однообразно, но даже в таком месте можно получить кучу эмоций и адреналина. До места группа ехала в салоне специального внедорожника, а тем, кто хотел драйва, гид предложил разместиться на его крыше. Машину вёл молодой араб, которого гид назвал «шумахером». Мы посмеялись над этим, но когда машина по пескам и бездорожью полетела на соответствующей скорости, стало совсем не до смеха. Драйва и адреналина было действительно через край, а вот повторить такой пробег сейчас уже не рискнула бы. Вообще, египтяне славятся своим пофигистским отношением к безопасности, поэтому рассчитывать лучше всего на собственные силы.Каньон, к которому мы ехали через пустыню, что-то типа нашего оврага, только без растительности. Её заменяют причудливые формы стен этой расщелины. Все они испещрены ходами и углублениями. Видимо, «промытые» ветром и другими климатическими особенностями, поверхность каньона местами представляет собой гофре, местами ажур из тонких стенок и перегородок в породе. В течение многих тысячелетий вода и ветер вытачивали эти естественные щели.Говорят, что когда ветер дует под особым углом, в стенках оврага, как в трубах органа, образуется звук. Поэтому место называют ещё «поющим». Пройти по этой расщелине можно тоже двумя способами - простым и со сложностями. Вот только даже простой путь был не так уж прост. Рельефы тут весьма своеобразные. Зато и фотозон естественного происхождения достаточно много, раздолье для любителей фотографироваться.Кэмел-сафариКак и на каждом туристическом объекте, здесь постоянно «дежурят» бедуины, точнее их дети. Глядя на тебя снизу вверх чистыми детскими глазами, они предлагаю свои нехитрые поделки - фенечки из дешёвых ниток. Как отказать ребёнку (хотя само изделие вряд ли кому нужно)? На это и расчёт. Бедуины - типа наших цыган. Это часть коренного населения страны - кочевники. Общее их число неизвестно. Считается, примерно 50-150 тысяч. Чтобы как-то упорядочить их жизнь, правительство страны построило им целые поселения с вполне приличными домами (гид показывал их нам). Но кочевники так и не заселились в жилища, предпочтя свободу цивилизации, а дома остались пустыми. Нам трудно представить, как можно жить среди песков и жары без воды и растительности, а они никак не хотят отказываться от своего образа жизни.Почти весь Синайский полуостров - это пустыня. И арабы научились, что называется, делать деньги на пустом месте. Кочевников на верблюдах по дороге мы встречали много раз. Кроме того, кэмел-сафари входило и в наши планы. На «корабле пустыни» по побережью - экзотично и опять же волнующе. Как поведёт себя этот «корабль», как им управлять в пути, как держаться между двух горбов? Если на нашу лошадь при определённом умении можно сесть с земли, то на двугорбого при любой растяжке ног этого не получится. Значит, надо его посадить. А садится он, подгибая сначала передние ноги, потом задние. И надо постараться не кувыркнуться в этот момент. Наш караван был в связке, ни один кэмел из отряда не выбился. Может, ещё и потому, что верблюды были заезженные туристами и не особо активные. Переход прошёл без особых эксцессов. Но доставил массу удовольствия.От поездки остались самые приятные впечатления. Видимо, ещё и потому, что здорово приостановить на время холода и окунуться в лето. А ещё психологи советуют периодически менять «картинку перед глазами». Пусть даже это будет не дальнее путешествие.«Посмотри на мир, - сказал Рэй Брэдбери. - Он куда удивительнее мечты».Трудно с этим не согласиться.