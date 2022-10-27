Всем посетителям понравится волшебная мастерская, где гости смогут научиться украшать имбирные пряники, расписывать красками фигурку Деда Мороза или колокольчик.

Всем посетителям понравится волшебная мастерская, где гости смогут научиться украшать имбирные пряники, расписывать красками фигурку Деда Мороза или колокольчик.В российской столице уже царит предновогоднее настроение. Мегаполис постепенно готовится ко встрече самого волшебного праздника в году. К зимнему сезону подготовились и коммунальные службы Москвы. Новые приключения ждут посетителей усадьбы Деда Мороза. Московская резиденция открывает новый сезон.Собственная резиденция у главного новогоднего волшебника в столице есть уже давно. Она расположена в музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино". В прошлом году специалисты заметно улучшили усадьбу Деда Мороза. Теперь она может принимать за сезона в два раза больше гостей.К слову, в этом году для посетителей подготовили новые локации, экскурсии и мастер-классы. Новый сезон откроется в следующий вторник, 1 ноября. Москвичи смогут увидеть, как производятся шоколадные конфеты и отправятся в новогоднее путешествие.Гостей Деда Мороза с 1 ноября будет ждать локация "Терем волшебника". Здание сконструировано в виде огромного почтового ящика, напоминающего тот, через который дети шлют письма с пожеланиями на Новый год. В тереме посетителей будут ждать сам хозяин и его внучка Снегурочка. Там же гости увидят предметы из сказок.В новом сезоне москвичам предложат экскурсионную программу "Приключения под Новый год" участника квеста совершат путешествие во времени, чтобы отыскать зиму. Сюжет довольно интересный: в преддверии 2023 года месяцы календаря перепутались и разбежались по разным уголкам усадьбы. Гостям нужно будет отыскать их, выполнить интересные задания и вернуть на места.Командное приключение с запутанным сюжетом "Тайна новогоднего огонька" понравится посетителям постарше. А для детей и их родителей в резиденции Деда Мороза пройдет мультимедийный квест "Игрушечное королевство "Щелкунчика". Интерактивные инсталляции создадут в игре фантастическую атмосферу.Кроме того, все желающие смогут отправиться в "Путешествие по сказочной тропе" – сценарий в этом году обновили. И, конечно, всем понравится волшебная мастерская, где гости смогут научиться украшать имбирные пряники, расписывать красками фигурку Деда Мороза или колокольчик.