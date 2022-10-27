В международной выставке Gitex в Дубае приняли участие 30 московских IT-компаний. Предприниматели представили разработки под брендом Made in Moscow и провели переговоры с представителями деловых кругов.

В международной выставке Gitex в Дубае приняли участие 30 московских IT-компаний. Предприниматели представили разработки под брендом Made in Moscow и провели переговоры с представителями деловых кругов.В этом году на Gitex было представлено в два раза больше компаний из Москвы, чем в 2021-м. Предприниматели провели более 500 встреч с представителями бизнеса, государственных структур и банков, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.Для московских компаний Объединенные Арабские Эмираты – один из самых перспективных рынков. В прошлом году объем неэнергетического экспорта российской столицы в ОАЭ показал семикратный рост – до 34,9 миллиарда рублейВ этом году городские предприятие представили системы обратной связи и онлайн-мониторинга в строительстве, 3D-принтеры и интерактивных роботов. Московский экспортный центр финансировал всю деловую часть программы. Об этом сообщает портал mos.ru.Московский экспортный центр уже на протяжении пяти лет помогает столичным компаниям принять участие в Gitex.Напомним, что получить помощь от Московского экспортного центра в поиске деловых партнеров могут юридические лица и индивидуальные предприниматели. Им необходимо быть зарегистрированными в столице не менее полугода, не находиться в стадии банкротства и не иметь задолженностей.на поиск партнеров можно на сайте Московского экспортного центра.