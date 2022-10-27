Столица предоставила инвесторам земельные участки общей площадью более 60 гектаров. Там построят социальные объекты за счет бюджетных средств, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

Столица предоставила инвесторам земельные участки общей площадью более 60 гектаров. Там построят социальные объекты за счет бюджетных средств, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.Город выделяет инвесторам земельные участка в безвозмездное пользование в рамках Адресной инвестиционной программы. С начала текущего года столица предоставила 62,3 гектара, где построят школы, детские сады, объекты здравоохранения и культуры, уточнил заместитель мэра.Вместе с социальными объектами инвесторы обустроят сопутствующую инфраструктуру. Это инженерные коммуникации, подъездные дороги, также проведут благоустройство прилегающих территорий.Так, на улице Энгельса в Щербинке возведут образовательный комплекс на 1,1 тысячи мест. В Десеновском реконструируют Дом культуры, где разместят спортивные, хореографические залы, студии живописи, рассказал министр правительства Москвы, глава Департамента городского имущества Максим Гаман. Его слова приводит портал mos.ru.Ранее сообщалось, что инвесторы в столице еще 30 школ и детских садов к 2027 году. Общий объем инвестиций – 27 миллиардов рублей. Будет создано свыше 2,3 тысячи рабочих мест.Напомним, что в Новой Москве 420 тысяч квадратных метров социальной и промышленной недвижимости. Это школы, детские сады, технопарки и другие объекты.