Константин Богомолов, согласно Конституции РФ, не обязан свидетельствовать против Ксении Собчак.

Константин Богомолов, согласно Конституции РФ, не обязан свидетельствовать против Ксении Собчак.Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов и журналистка Ксения Собчак женаты уже три год. Их брак от самой свадьбы до сегодняшнего дня непрерывно сопровождают скандалы. Но кто бы мог подумать, что театральному режиссеру придется выступать в суде по делу своей супруги, да еще и на стороне обвинения.До сих пор нет точного понимания о процессуальном статусе Ксении Собчак, однако СМИ утверждают, что она является подозреваемой в уголовном деле, по которому уже арестованным коммерческий директор блогерши. Следствие полагает, что он может быть причастен к вымогательству денежных средств у представителей компании "Ростех".Так или иначе, правоохранители уже провели обыск в подмосковном особняке телеведущей. Звезды "Дома-2" дома не оказалось, поэтому встречаться с силовиками пришлось ее супругу Константину Богомолову.Сама Ксения Собчак скорее всего покинула Россию. По крайней мере, СМИ публикуют фото, на котором женщина, очень похожая на знаменитую блондинку пешком пересекает границу Белоруссии и Литвы. Въезд в прибалтийскую республику для россиян закрыт, однако не исключено, что журналистка могла предъявить пограничникам израильский паспорт.По словам звездного адвоката Андрея Алешкина теперь выступать в суде по делу супруги придется Константину Богомолову. Процедура такова, что его пригласит сторона государственного обвинения, чтобы допросить и получить характеристику на блогершу.Меж тем, как отметил юрист в интервью газете "Комсомольская правда", 51 статья Конституции РФ позволяет театральному худруку отказаться от дачи показаний против Ксении Собчак, потому что она официально является его супругой.