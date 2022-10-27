Он выслушал их просьбы и претензии. Одновременно в учебный центр прибыл главврач Ковровской ЦРБ,...

Он выслушал их просьбы и претензии.Одновременно в учебный центр прибыл главврач Ковровской ЦРБ, вместе с служащими медсанбата провел первичный осмотр, тяжёлых больных не выявилось. Завтра врио замгубернатора Константин Баранов, директор департамента здравоохранения Артём Осипов, бригада врачей вместе с оборудованием отправятся в Ковров для дальнейшего медосмотра военнослужащих, сообщила пресс-служба АВО.Напомним, сегодня в Интернете появилось видео, на котором мобилизованные из Ковровского учебного центра жалуются, что казарме на 60 человек их разместили 125.От этого, считают они, возник очаг заражения неким простудным заболеванием, которое сопровождается сильным кашлем с кровью. Но, по словам жалующихся, никакой медицинской помощи они не получают.На это оперативно отреагировала администрация Владимирской области.Фото пресс-служба АВО.