Он попросил депутатов ЗС оказать поддержку в виде вовлечения общественников в охрану общественного порядка.

Во Владимирской области наблюдается дефицит кадров среди сотрудников ППС и участковых. Об этом новый начальник УМВД Валерий Медведев рассказал депутатам Заксобрания.«В полиции есть кадровые проблемы. В частности, наблюдается недокомплект в патрульно-постовой службе и среди участковых. Причина - несоразмерность зарплаты и нагрузок», - подчеркнул руководитель ведомства.Он попросил парламентариев оказать поддержку в виде вовлечения общественников в охрану общественного порядка. Для этого он посоветовал изучить опыт других субъектов РФ.