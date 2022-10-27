Что нам подсказывает народная мудрость? Народные приметы: Мухи появились - зима будет...

Что нам подсказывает народная мудрость?Народные приметы:Мухи появились - зима будет тёплой.Снег пошел - будет снежная и холодная зима.Собака не хочет есть - жди ненастья.Появились мухи - зима будет тёплой.Что нельзя делать:Уборка и тренировки - запрещены. Перенесите физическую нагрузку на другой день.Никаких конфликтов - сегодня день должен пройти исключительно мирно.Нельзя обижаться - это лишит вас энергии.Фото https://www.pxfuel.com