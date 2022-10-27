Что нам подсказывает народная мудрость?
Народные приметы:
Мухи появились - зима будет...
Что нам подсказывает народная мудрость?
Народные приметы:
Мухи появились - зима будет тёплой.
Снег пошел - будет снежная и холодная зима.
Собака не хочет есть - жди ненастья.
Появились мухи - зима будет тёплой.
Что нельзя делать:
Уборка и тренировки - запрещены. Перенесите физическую нагрузку на другой день.
Никаких конфликтов - сегодня день должен пройти исключительно мирно.
Нельзя обижаться - это лишит вас энергии.
Фото https://www.pxfuel.com