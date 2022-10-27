Неспроста наркоманию называют «чумой 21-го века».

«Во все тяжкие»Запрещённые вещества за считанные недели могут изменить человека до неузнаваемости. Наркоман превращается в «вампира» с воспалённым сознанием и болезненной психикой, которым движет лишь одно желание - найти очередную «дозу». Принципы, нормы морали, законы - всё остаётся за бортом. Страх пережить очередную «ломку» заставляет идти на страшные поступки даже в отношении родных людей.Однако наркоманами не рождаются. «На иглу» людей (часто очень молодых) сажают расчётливые злодеи, для которых производство и продажа запрещённых препаратов - выгодный бизнес. Они и есть главные разносчики «чумы». Увы, и в нашем регионе, как оказалось, наркомафия ведёт бурную деятельность. Её масштабы ужасают.Недавно министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев на «Правительственном часе» в Госдуме рассказал народным избранникам о состоянии правопорядка в стране и важных результатах, которых удалось достичь за последнее время в борьбе с преступностью. В качестве показательного примера эффективной работы ведомства главный полицейский России привёл случай с задержанием участников наркогруппировки, которая промышляла на территории нашей области.- Вместе с УФСБ России по Владимирской области в частном домовладении выявили лабораторию, которую организовали местный житель и приезжий из Московской области. Обнаружили и изъяли почти 44 килограмма наркотических веществ, около 3 тыс. литров химических реактивов, оборудование, - доложил Колокольцев.Как уточнили в пресс-службе Владимирского УМВД, во время обыска сотрудники правопорядка изъяли у преступников огромное количество готового наркотического средства -N-метилэфедрона. Наркоманы его называют «мяу», «дед», «соль»... Имён синтетическому наркотику придумали много, но его суть не меняется - это коварный смертельно опасный яд.Новые подробностиДействительно, спустя какое-то время полицейские установили соучастников наркопроизводителей. Ими оказались 2 гражданина Республики Молдова. В преступной схеме иностранцам отвели роль перевозчиков запрещённых веществ. Сейчас молдаване уже находятся под стражей.Пятого фигуранта поймали на посту ДПС в Ковровском районе. Улов у правоохранителей был поистине крупный. В грузовике преступник вёз 67 бочек с прекурсорами общей массой более 10,5 тонны.«Наркопятёрка» сейчас сидит за решёткой. Полицейские продолжают предварительное расследование.Откуда злоумышленники, которые создают подпольные нарколаборатории, получают знания, необходимые для изготовления запрещённых веществ? Почему наркомафии удобно создавать лаборатории на территории нашей области? Какие каналы распространения запрещённых веществ чаще всего находят «барыги»? Ответы на эти вопросы редакция «33Live.Ru» надеется получить от полицейских в ближайшее время...Начальник ОИиОС УМВД России по Владимирской области майор внутренней службы Ирина Гавриченко:- И ещё об одном эпизоде. В середине октября полицейские задержали 47-летнего жителя Петушинского района. Во время обыска у него обнаружили несколько пакетов и свёртков с веществами. Как показала экспертиза, в свёртках находились марихуана, массой более 400 г, более 44 г амфетамина, свыше 180 г синтетического наркотика, а также 0,2 г гашиша.Во время допроса мужчина рассказал, что наркотики он... нашёл в лесу и забрал с собой, планируя в дальнейшем продать. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по признакам преступления «покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере».Расследование уголовного дела продолжается.