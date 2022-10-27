На очередном заседании Заксобрания депутаты приняли областную программу приватизации. План сформирован на ближайшие 3 года. Всего в списке 107 объектов. К ним относится самое разное

На очередном заседании Заксобрания депутаты приняли областную программу приватизации. План сформирован на ближайшие 3 года. Всего в списке 107 объектов. К ним относится самое разное имущество: в том числе здания, складские помещения, тепловые сети, линии связи и земельные участки. Есть даже исторические памятники, например, несколько домов старинной дворянской усадьбы в Сушнево. Многие объекты из этого