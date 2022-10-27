Мастер-класс известный спортсмен проводил с юными фигуристами на льду ЛК «Судогодец».
Знаменитый...
Мастер-класс известный спортсмен проводил с юными фигуристами на льду ЛК «Судогодец».
Знаменитый спортсмен раскрыл несколько секретов техники катания, ответил на вопросы детей, оценил комплекс и музей хоккея.
Любопытно, что вместе с олимпийским призером приехала съёмочная группа. Сюжет обещают показать на одном из центральный телевизионных каналов.
Департамент физической культуры и спорта Владимирской области напоминает, что ледовый комплекс в Судогде был построен в 2019 году в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни».
Это востребованная площадка для организации тренировочного процесса и проведения межрегиональных, всероссийских соревнований. В частности, на нем ежегодно проводится Всероссийский турнир памяти великого хоккеиста Александра Рагулина.
В помещении катка находится музей с уникальными экспонатами, переданными в дар знаменитыми российскими спортсменами.
Фото: Департамент физической культуры и спорта Владимирской области