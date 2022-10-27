Певица Лариса Долина участвует в новом шоу на МУЗ ТВ. Кажется, артистка чувствует себя не совсем комфортно.

Певица Лариса Долина участвует в новом шоу на МУЗ ТВ. Кажется, артистка чувствует себя не совсем комфортно.67-летняя российскаяпевица Лариса Долина не собирается заканчивать карьеру. Несмотря на то, что выступленийстановится все меньше, женщина активно заполняет свой рабочий график участием вразличных шоу.Так, старушкаДолина оказалась в судейском кресле проекта "Битва поколений" наканале Муз-ТВ. Во время конкурса артисты "старой школы" и "молодежь"соревнуется между собой. Во время одного из выпусков при прослушивании дуэта GAYAZOV$BROTHER$ ("Гаязов бразерс") Лариса Долина буквально вцепилась в горломолодой звезде и своей коллеге по шоу певице Мия Бойка.25-летняя девушканачала рассуждать над голосом артиста дуэта: "Тимур, твой тембр затащилэту песню". Лариса Долина тут же перебила Мию и непонимающе спросила:"Затащил или вытащил?". Получилось, что женщина не дала Мии нормальнозакончить предложение и высказать свое мнение. Позже Долина добавила: "Затащил?В русском языке есть слово затащил. Например, он затащил меня в постель".Получается,конфликт поколений случился из-за русского языка. По мнению Ларисы Долиной,когда песня завоевывает популярность, правильно сказать "артист вытащил песню".А по сленгу молодой Бойки уместнее сказать "он затащил этот трек".