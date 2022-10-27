Имя Витаса вновь облетело заголовки изданий. На этот раз не из-за новой песни, а из-за скандала.

Имя Витаса вновь облетело заголовки изданий. На этот раз не из-за новой песни, а из-за скандала.Несколько днейназад певец Витас стал героем светской хроники. Артист устроил драку в одном изстоличных караоке-клубов "Дуэтс" на Садово-Кудринской, сообщает интернет-изданиеВиталий Грачев (наст.имя артиста. — Прим. ред.) напал на отдыхающего мужчину по имени СултанДжандигов. Поводом стало якобы поведение гостя караоке. Артист попыталсявыгнать отдыхающего из заведения, обругал его матом и начал драку. Позже выяснилось,что Витас зацепился с сотрудником Министерства труда.По данным ,у мужчины диагностировали химический ожог глаз и конъюнктивиты обоих глаз. Этопроизошло из-за распыления перцового баллончика. Ослепивший мужика Витас, можносказать, доигрался — за причинение вреда здоровью чиновнику следует серьезноенаказание.Джандиговобратился в органы и сразу написал заявление на Грачева. Против певца Витаса заведеноуголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".пишут, что пока артист находится по подписке о невыезде.Это не перваядрака с участием Витаса. Ранее, ему удавалось отделаться штрафами, однако,репутация драчуна теперь прочно закрепилась за некогда известным певцом.