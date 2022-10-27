Производство за колючей проволокой. Какой вклад в экономику могут внести осужденные? В стенах...

Производство за колючей проволокой. Какой вклад в экономику могут внести осужденные? В стенах колонии № 3 Владимира прошла промышленная выставка. Репортаж Юрия Колодина.- Сколько можете отшивать?, где-то то пятисот единиц в месяц.От обуви и формы для сотрудников различных служб до постельного белья, матрасов и сувениров. Всё- результат труда заключенных исправительной колонии №3. Плюс такого производства - высокое качество и низкая цена. Продукция производится с минимальными затратами. Заместитель губернатора Александр Ремига уверен: этот сектор может внести свой вклад в экономику региона.Александр Ремига, врио первого заместителя губернатора Владимирской области:- Возможна кооперация с точки зрения взаимодействия предприятий региона, она уже существует. Значительное количество компаний Владимирской области взаимодействуют, размещают здесь заказы. И собственно говоря, причем сферы деятельности - это начиная обмотки на составных деталях на двигателях заканчивая швейными производствами, производствами занятыми обработкой металла.Скамейки, контейнеры, полки, шкафчики, мангалы также производят за решёткой. Всего во Владимирской области- девять производств за колючей проволокой. Самое крупное - в Головино. Там работает швейная фабрика. В Мелехове заключенные шьют обувь и ремни. Во второй тюрьме - Владимирском централе - производят постельные принадлежности и спортинвентарь. Однако заключенные могут снабжать не только гражданские предприятия.Олег Корнилов, начальник отделения УФСИН России по Владимирской области:- Чем может производственный сектор уголовно исполнительной системы помочь при выполнении специальной военной операции - это форменное обмундирование, представленное широким спектром. Тот, кто хочет производить у нас какие-то товары приносит свои техзадания, тех условия - мощности производственные и рабочая сила у нас есть.В колонии номер 3 проходят выставки товаров. Они помогают "нарастить" заказы и трудоустроить тех, кто отбывает срок.Александр Ремига, врио первого заместителя губернатора Владимирской области:- Заключенные приобретают новые специальности и, собственно говоря, можно закрывать определенные прорехи с точки зрения кооперационных цепочек на территории Владимирской области.Делают "сидельцы" и сувениры. Модели кораблей, шкатулки с тонкой резьбой, механизированные календари. В совместных планах администрации области и управления ФСИН- дальнейшее развитие этой сферы производства.Юрий Колодин, Александр Голубев Вести - Владимир