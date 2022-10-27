Бойцам выдают все, что положено по нормам довольствия.

Военные прокомментировали ситуацию с обеспечением мобилизованных обмундированием. Ранее бойцы неоднократно жаловались на отсутствие тех или иных вещей.«Всё, что военнослужащему положено по нормам вещевого довольствия, ему выдаётся. Никаких рекомендаций о покупке амуниции от командования не исходит», – подчеркнул представитель Окружного учебного центра Владислав Истомин.Однако реальные потребности солдат зачастую шире установленных норм довольствия. В этом случае к решению проблем власти подключают бизнес и жителей региона.«Благодаря поддержке неравнодушных владимирцев, а также организаций и предприятий, удалось обеспечить наших воинов тем, что в нормы вещевого довольствия не включено. Например, спальными мешками», - подчеркнули в пресс-службе обладминистрации.Во избежание недомолвок военным стоило бы пояснить, что мобилизованному выдадут в войсках, а что ему, как говорится, «не положено» и, как следствие, придётся покупать самому или ждать помощи от властей.Добавим, что в 33-ем регионе собран очередной весом в полтоннны, который направят призванным резервистам.